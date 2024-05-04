AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Güneş Enerji Santralinde İncelemelerde Bulundu

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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba ilçesinin Arısu Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji Santralinde incelemelerde bulundu.

Görevlilerden yapılan çalışmalar ve üretim hakkında bilgi alan Türkmenoğlu, enerji ihtiyacının bir kısmının buradan karşılandığını belirtti.

Kentte daha fazla yatırım yapılması için gayret göstereceklerini söyleyen Türkmenoğlu, Türkiye'de en çok rağbet gören sektörlerden birinin yenilenebilir enerji piyasası olduğunu vurguladı.

Van'a da güneş enerji santrali konusunda yoğun talebin olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu talepler hayata geçerse bölgenin büyük bir bölümünün enerjisini buradan karşılayabiliriz. Türkiye'nin en güçlü firmalarından Erciyes Holding, Van'da 800 dönüm arazi üzerine GES kurulmuş. Öyle bir teknolojik yapıya sahip ki güneşin doğuşundan batışına kadar paneller hareket ediyor. Panellerin hepsi hava durumuna göre ayarlı, rüzgarda farklı korumaya geçiyor. Yüksek teknolojiyle donatılmış bir kapasiteye sahip. Van'a yapılabilecek en hayırlı yatırımlardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."