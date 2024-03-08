AK Parti ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

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AK Parti Denizli Kadın Kolları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, parti olarak kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını söyledi.

Anayasa'ya ilk defa 2004 yılında "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" hükmünün eklendiğini ifade eden Kabadayılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede de pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

-Kadın meclisi töreni

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda tören düzenleyerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen törende Türk kadınının hayatın her alanında olduğunu belirtti.

Bir toplumun gelişmişliğinin kadınlara bakılarak anlaşılabileceğini kaydeden Özen, "Eğer kadınlar eğitim görmüşse, gelişmişse o ülke bence gelişmiş sayılır. Tarlada çiftçi, fabrikada işçi, doktor, avukat ve milletvekili olan kadınlarımız var. Her alanda kadınımız var." dedi.