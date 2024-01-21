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AK Parti, yerel seçim sürecinde görevlilere eğitim verecek - Son Dakika
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AK Parti, yerel seçim sürecinde görevlilere eğitim verecek

AK Parti, yerel seçim sürecinde ve seçim günü sahada bulunacak görevlilere verilecek eğitime 10-11 Şubat'ta yapacağı Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanları Toplantısı ile başlayacak. Parti, eğitimlerle sandık görevlilerinin hukuk bilgisini geliştirmeyi ve sorun çözme kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

AK Parti, yerel seçim sürecinde görevlilere eğitim verecek
21.01.2024 - 11:17,
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AK Parti, yerel seçim sürecinde ve seçim günü sahada bulunacak görevlilere verilecek eğitime 10-11 Şubat'ta yapacağı Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanları Toplantısı ile başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için bütün il adaylarını açıklayan AK Parti, saha çalışmalarına hız verdi.

AK Parti, tüm Türkiye'de il, ilçe ve bazı beldelerde oluşturduğu SKM görevlilerinin seçim gününe kadar, sandık görevlilerinin ise seçim günü yapacağı çalışmalarla ilgili eğitimi için hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda öncelikle 10-11 Şubat tarihlerinde Ankara'da SKM ve seçim işleri başkanları, il hukukçuları ve il eğitimcilerinin katılımıyla "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı" yapılacak.

Ardından eğitimlere bölge toplantılarıyla devam edecek parti, bu çerçevede de 2-3 Mart tarihlerinde başlayacak 10 bölge toplantısı düzenleyecek.

"Sandık görevlimiz hakkını, hukukunu biliyor mu?"

AK Parti SKM Başkanı Ahmet Özdemir, eğitimlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10-11 Şubat'ta yapılacak toplantıya değinerek, buradaki eğitim kapsamında SKM başkan ve yöneticilerinin adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve mitingleriyle ilgili hazırladığı programların yeniden gözden geçirileceğini, eksiklerin giderileceğini söyledi.

Toplantıda seçim işleri başkanlarının da yer alacağını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçim işleri başkanlarımızın SKM'den farklı özelliği şudur, onlar seçim gününe hazırlık çalışması yapıyorlar. Sandık görevlimiz hakkını, hukukunu biliyor mu? Okul bina sorumlularımız, seçim kurulu görevlilerimiz biliyorlar mı? Bunlarla ilgili eğitim yapıyoruz. Daha sonra bölgeye gittiğimizde o ildeki hukukçularımızla bu eğitimi yapıyoruz. Hukukçularımızın eğitimini de yaptığımızda artık eğitilmiş bir seçim işleri başkanımız ve hukukçularımız var. Onlar kendi illerinde ve ilçelerinde sandık görevlilerimizi ve müşahitlerimizi eğitiyorlar.

Arkadaşlarımıza verdiğimiz eğitim gördüğü sorunu aktarmak değil, sorunu orada anında çözmektir. Çözemiyorsa hukukçuya ve yine çözemiyorsa genel merkezdeki uzmanlarımıza müracaat etmek şeklindedir. Sorun çözme kabiliyetlerini geliştiriyoruz. Bugüne kadar tüm seçimlerde karşılaştığımız sorunlar ve karşılaşılması muhtemel sorunlar bir eğitim programı dahilinde görevlilerimize aktarılıyor."

Kaynak: AA
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