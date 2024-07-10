AK Parti Zonguldak İl Başkanı: TTK'nin özelleştirilmesi söylentileri gerçeği yansıtmıyor

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AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) özelleştirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çağlayan, parti binasında yaptığı açıklamada, TTK'nin özelleştirilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

Bu tür söylentilerle madencilerin ve Zonguldaklıların yanıltıldığını belirten Çağlayan, "Bu bilgi tamamen yanlıştır. Sanal bir gündem yaratılmaya çalışılıyor. TTK'nin özelleştirilmesi yönünde herhangi bir hazırlık yok. Ancak kurumun geliştirilmesi, büyütülmesi ve daha fazla kömür üretimi için sürekli çalışmalar yapılıyor. Biz de bu çalışmaların takipçisiyiz." diye konuştu.

Çağlayan, kentin faydasına olacak her işte Zonguldaklı hemşehrilerinin yanında olduklarını dile getirerek, kentin menfaatleri için çalıştıklarını ifade etti.

Devrek'te öğrencilere spor ayakkabı dağıtıldı

Devrek Belediyesi düzenlediği yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.

Belediyenin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği yaz spor okuluna katılan çocuklara, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından spor ayakkabı dağıtıldı.

Yaz spor okulunda geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin tatillerini iyi değerlendirmesi, sosyal ve sportif olarak iyi bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, yumurta tavuğu dağıtacak

Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, yumurta tavuğu dağıtılacağını duyurdu.

Odadan yapılan duyuruda, 11 Temmuz'da sipariş üzerine ataks ve lohman türü yumurta tavuğu getirileceği belirtildi.

Tavuk siparişi vermek isteyen üreticilerin Ziraat Odasına başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.