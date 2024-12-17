Ak Partili Açıkkapı'dan 'Haciz' Açıklaması: Bakanlık, Anlaşma Yoluna Giden Belediyelerimizle İlgili Olumlu Yaklaşım Göstermektedir

Güncel

(ANKARA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, vergi borçları nedeniyle CHP'li belediyelere yönelik haciz işlemiyle ilgili "CHP'nin birçok belediyesi bu borçları ödemekten imtina ettiler. Bırakın ödemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile oturup bu konuyu görüşmediler. Çünkü birçok belediyemiz bu borçlara karşılık anlaşma yoluna gittiler. Bakanlık, anlaşma yoluna giden belediyelerimiz ile ilgili zaten olumlu yaklaşım göstermektedir" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 17-25 Aralık operasyonunun yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Açıkkapı, şunları söyledi:

"7 şubat 2012'de bir MİT krizi yaşanmıştı, kumpas vardı. Bugün Dışişleri Bakanımız olan o dönemin Milli İstihbarat Başkanı olan Hakan Fidan ve iki yardımcısına yönelik bir kumpas düzenlenmişti. Ancak bu kumpas dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın engin görüşü ile engellenmişti. 17-25 Aralık sürecinde Türkiye, görüntüde bakanlar, aileleri, iş adamları gibi görünen fakat asıl hedefin Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin olduğu bir kumpas ve senaryo ile karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçler Türkiye'de ülkeye hizmet yolunda önemli mesafe alan hükümetlerin karşı karşıya kaldığı vesayet odaklarının alışkanlık haline getirdiği bir durumdu. Türkiye Cumhuriyeti, 22 yıllık süreçte sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu vesayet odaklarına karşı dik durdu ve bu tezgahlanan senaryoları hep boşa çıkardı. AK Parti hükümetleri sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde oynanan iç ve dış oyunları boşa çıkaracak kudrettedir."

"Cumhuriyet Halk Partisinin birçok belediyesi bu borçları ödemekten imtina ettiler"

Açıkkapı, "Bazı muhalefet belediyelerine SGK borçlarından dolayı haciz konuldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Haciz konan AK Partili belediyeler var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla SGK borcu olan belediyelere defaatle görüşme talepleri iletilmişti. Belediyelerin borçları ödemelerine dair bir irade koymaları talep edilmişti. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok belediyesi bu borçları ödemekten imtina ettiler. Bırakın ödemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile oturup bu konuyu görüşmediler. Çünkü birçok belediyemiz bu borçlara karşılık anlaşma yoluna gittiler. Bakanlık, anlaşma yoluna giden belediyelerimiz ile ilgili zaten olumlu yaklaşım göstermektedir. Bu olumlu yaklaşıma karşılık vermeyen belediyeler ister Cumhuriyet Halk Partili olsun ister AK Partili olsun bundan sonraki süreçte tabii ki bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir durum olmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın davet ettiği belediyeler veya borçlarını ödemeleri konusunda olumlu bir yaklaşım sergilemeyecek her belediye tabii ki bu durumla karşı karşıya kalacaktır."