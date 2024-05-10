AK Partili Kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin durumuna dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Partili Kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin durumuna dikkat çekti

AK Partili Kadınlar İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında annelerin durumuna dikkat çekti

Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de AK Partili kadınlar, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti. Kırıkkale'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, Gazze'de soykırım yüzünden anneliğin daha önce hiç bu kadar zor olmadığına dikkati çekti. Yozgat'ta AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların sayısına dikkat çekerek, Filistinli annelerin dimdik ayakta durduğunu belirtti. Kırşehir'de AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ise İsrail'e çağrıda bulunarak, annelerin ve çocukların üzerinden kanlı ellerini çekmelerini istedi.

10.05.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de AK Partili kadınlar, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti.

Kırıkkale'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti'li kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını belirtti.

Gazze'de soykırım yüzünden anneliğin daha önce hiç bu kadar zor olmadığına dikkati çeken Temoçin, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

Açıklamaya, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Yozgat

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, parti binası önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaşamını yitirenlerden 9 bininin kadın olduğuna dikkati çeken Yurtlu, "Günde ortalama 63 kadın halen ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak." diye konuştu.

Kırşehir

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Cacabey Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Anneler Günü öncesinde, dünyanın orta yerinde Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını hatırlattı.

Anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunduklarını ve ateşkes için bir adım beklediklerini belirten Düğer, "İsrailli yetkililere soruyorum, 'Vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?' Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

Anneler Günü, Kırıkkale, Filistin, AK Parti, Kırşehir, Yozgat, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin durumuna dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin durumuna dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement