AK Partili vekiller Diyarbakır'da düğüne katıldı, halay çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili vekiller Diyarbakır'da düğüne katıldı, halay çekti

AK Partili vekiller Diyarbakır\'da düğüne katıldı, halay çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Remzi Güneş'in oğlu Burak Güneş'in düğününe katıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende vekiller ve AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer, davetlilerle halay çekti.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Remzi Güneş'in oğlu Burak Güneş'in düğününe katıldılar.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Güneş'in oğlu Burak Güneş ile Elif Aktan, dün merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Törene, Ataman ve Ensarioğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Bismil Kaymakamı Recep Hasar, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile davetliler katıldı.

Ataman, Eren ve Sümer, davetlilerle halay çekerek, çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Kaynak: AA

Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Devlet Hastanesi, Burak Güneş, Diyarbakır, Yenişehir, AK Parti, Bismil, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili vekiller Diyarbakır'da düğüne katıldı, halay çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Halk otobüsü devrildi Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

17:15
Anlaşma çok yakın Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
17:00
İsmail Kartal Samandıra’dan çıkmıyor
İsmail Kartal Samandıra'dan çıkmıyor
16:39
Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 17:37:03. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Partili vekiller Diyarbakır'da düğüne katıldı, halay çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement