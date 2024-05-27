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Akademisyenlerden Beşiktaş'a Özel Kitap

Akademisyenlerden Beşiktaş\'a Özel Kitap

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Diker ve diğer 9 akademisyen, Beşiktaş'a duydukları sevgiyle bir araya gelerek 'Akademik Bakışla Beşiktaş JK' adlı kitap yazdı. Kitap, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a hediye edilmeyi planlanıyor.

27.05.2024 16:41
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Beşiktaş'a duydukları sevgi dolayısıyla bir araya gelen Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Diker'in de aralarında bulunduğu 10 akademisyen, yazdıkları "Akademik Bakışla Beşiktaş JK" adlı kitabı Kulüp Başkanı Hasan Arat'a hediye etmeyi planlıyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş, 2021'de taraftarı olduğu Beşiktaş ile ilgili akademik çalışma yapma isteğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Akbaş, bu mesajına yanıt veren Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Diker ile Beşiktaş taraftarı akademisyenlerle irtibata geçti.

Bunun üzerine Akbaş ve Diker'in yanı sıra Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Mert Gürer, Maltepe Üniversitesinden Prof. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu, İstinye Üniversitesi Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz, Üsküdar Üniversitesinden Doç.Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan ile Dr. Öğretim Üyesi Özgün Arda Kuş, Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Tarhan ve Araştırma Görevlisi Kahraman Kağan Kaya, Başkent Üniversitesinden Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri, çalışma için bir araya geldi.

Doç. Dr. Akbaş ile Doç. Dr. Diker editörlüğünde, akademisyenlerin 1,5 yıllık çalışmaları sonucu hazırladıkları kitap yayımlanarak Aralık 2023'te satışa sunuldu.

Doç. Dr. Ersin Diker, AA muhabirine, kitapta, Beşiktaş'ın marka kimliği, var oluşu, imajı, taraftar grubu Çarşı'nın oluşumu ve kimlik sunumu, futbol endüstrisi ve dijital yayıncılık, taraftar grupları ile olan iletişimi üzerine çeşitli akademik çalışmaların yer aldığını söyledi.

Akademisyenlerin 9'unun iletişim, birinin ise psikoloji alanında çalışma yürüttüğünü belirten Diker, bir kulüp yöneticisinin kitabı sosyal medya hesabından paylaştığını, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Diker, kitabın Beşiktaş taraftarlarından ilgi gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kitabı yazmak için yola çıkarken 'Beşiktaş sevgimiz sadece seyirci olarak kalmasın, somut çıktıya dönüşsün.' istedik. Akademisyeniz ve bizim somut çıktımız bilimsel çalışmalardır. Amacımız sevgimizi ve taraftarlığımızı yazılı bir eser olarak bilim dünyasına bırakmaktı. Literatürde spor kulüpleri ve taraftarlık üzerine, Beşiktaş üzerine makale veya tezler yer almaktadır. Ama bildiğim kadarıyla sadece takımın taraftarlarından oluşan akademik derleme kitap Türkiye'de bir ilk. İnşallah diğer kulüp takım taraftarlarına da örnek olur."

Doç. Dr. Ersin Diker, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la görüşerek kitaplarını hediye etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hasan Arat, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

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