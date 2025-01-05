Akaryakıt Gasbı: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Akaryakıt Gasbı: 4 Zanlı Tutuklandı

Akaryakıt Gasbı: 4 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de tırdan akaryakıt çalarken sürücüyü bıçakla yaralayan 4 zanlı tutuklandı.

05.01.2025 01:16
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında bir tırın akaryakıtının gasbedilmek istenildiği sırada çıkan arbedede aracın sürücüsünün bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan O.H, F.K. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis, soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen C.H.D'yi de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında 1 Ocak'ta 07 DCH 44 plakalı tırın akaryakıtını gasbetmek isteyen kişiler araç sürücüsü E.I'yı bıçakla yaralamış, aracına binerek olay yerinden kaçmayı başaran sürücü, yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde bir dinlenme tesisine girerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü tedavisinin ardından taburcu edilirken polis, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akaryakıt Gasbı: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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