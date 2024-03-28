Akaryakıt Sızıntısı Sonrası Sapanca Gölü\'nden Sevindiren Haber: Su İçilebilir

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Akaryakıtın sızdığı Sapanca Gölü'nden sevindiren detaylar: "Su içilebilir"

Sızan akaryakıtın temizlenmesi için ekipler seferber oldu: Alan havadan görüntülendi

SAKARYA - Kocaeli'de yapılan yol çalışması neticesinde delinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün petrol boru hattından Sapanca Gölü'ne sızan akaryakıtı temizlemek için ekipler seferber oldu. Büyük çoğunluğu akaryakıttan arındırılan gölden ekipler sürekli numune alarak suyun PH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçüyor. SASKİ'den yapılan açıklamada ise göldeki suyun içilebilir olduğu ifade edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi.

NATO hattında basıncın artması Sapanca Gölü'nü akaryakıta bürüdü

Ekipler boru hattı tamirinde çalışmalarını sürdürürken, gece yarısında NATO hattında basıncın artması neticesinde sızıntı büyüyerek, dere yatağı aracılığıyla milyonların su içtiği Sapanca Gölü'ne sızdı. Gölün yüzeyini bürüyen akaryakıtı gören vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine engel olmaya çalıştı. Gölün Kocaeli kesiminden başlayan sızıntı için ekipler çalışma alanlarını Sapanca ilçesinin Kurtköy Mahallesine kadar genişletti. Su yüzeyindeki barikatları çoğaltan ekipler, en kısa sürede göle sızan akaryakıtı temizlemeye çalışıyor. Akaryakıtın ise Kocaeli'ndeki petrol rafineri firmasından Eskişehir'de bulunan hava üssündeki uçaklara aktarıldığı öğrenildi.

Göldeki akaryakıtın büyük çoğunluğu temizlendi

Ekiplerin aralıksız çalıştığı gölden akaryakıtın büyük çoğunluğu temizlendi. Göldeki alanı genişleten ekipler yayılımı önlemek için seferber oldu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ortak bir şekilde çalışarak Kocaeli kesiminde yer alan Maşukiye Deresi'ne vidanjörler ve yakıt emici pedlerle müdahalelerini sürdürüyor.

Akaryakıtın sızdığı bölge havadan görüntülendi, SASKİ göldeki su içi açıklama yaptı

Akaryakıtın gölden tamamen alınıp bertaraf edilmesi için çalışmalarının sürdüren SASKİ ekipleri, göldeki emici ped ve bariyerlerin sayısını artırdı. Büyük çoğunluğu akaryakıttan arındırılan gölden ekipler sürekli numune alarak suyun PH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçüyor. Gölden alınan numunelerin ise İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Havadan da görüntülenen göldeki akaryakıtın bir an önce temizleneceğinin haberini veren SASKİ, göldeki suyun içilebilirliği hakkında da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün yaşanan üzücü hadise üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz 1 milyon vatandaşımız için oluşabilecek tüm tehditlerin önüne geçmiş ve içme suyu kanallarımızın güvenliğini sağlamıştır. Hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gördüğümüz bu olayın takibi ilk andan itibaren büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Gölümüze karışan yakıt maddesini en kısa süre içinde bertaraf edip çalışmalarımızı sonlandıracağız. Tüm vatandaşlarımız içme suyu konusunda müsterih olsun. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır" denildi.