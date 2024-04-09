Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Ramazan Bayramı'nı kutladı

Güncel

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekim, mesajında, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun kutlamak gerektiğini belirtti.

Ramazan ve bayramla birlikte güzel günlerin her zaman devam etmesini dileyen Ekim, "Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Allah'tan Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyor, başta Akçaabatlı hemşehrilerim olmak üzere milletimizin, ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ekim, Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 13.00'de Atatürk Parkı'nda düzenlenecek bayramlaşma törenine tüm Akçaabatlıları davet etti.