Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Ramazan Bayramı'nı kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ekim, mesajında bayramların dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren anlam ve önemine uygun kutlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca Ekim, Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını diledi ve tüm Akçaabatlıları bayramlaşma törenine davet etti.

09.04.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekim, mesajında, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun kutlamak gerektiğini belirtti.

Ramazan ve bayramla birlikte güzel günlerin her zaman devam etmesini dileyen Ekim, "Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Allah'tan Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyor, başta Akçaabatlı hemşehrilerim olmak üzere milletimizin, ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ekim, Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 13.00'de Atatürk Parkı'nda düzenlenecek bayramlaşma törenine tüm Akçaabatlıları davet etti.

Kaynak: AA

Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu, Gazze'ye saldırı için tarih belirledi
    12:15 Netanyahu, Gazze'ye saldırı için tarih belirledi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.

  • Yalova'da sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
    12:08 Yalova'da sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

    Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan O.K. ve L.K. adlı dolandırıcılık zanlılarını yakaladı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement