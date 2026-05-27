Akçaabat'ta Bebek Düşerek Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde beşinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Yaylacık Mahallesi'nde M.M.Y, bir binanın beşinci katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü???????.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.