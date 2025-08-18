Akçaabat'ta Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akçaabat'ta Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

18.08.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Akçaabat'ta kan bağışı kampanyası düzenleyerek bağış yapanlara hediye çeki veriyor.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezince "Kan ve hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Akçaabat ilçesindeki Atatürk Alanı'nda Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezince kurulan çadırda üç gün boyunca kan bağışında bulunan kişilere, bir firma tarafından 500 liralık hediye çeki verilecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine değinerek, düzenlenen kampanya için emeği geçenlere teşekkür etti.

Ekim, herkesin kan bağışına ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Burada kurulan çadırda ne kadar kan bağışı alırsak, bizim için o kadar iyi." dedi.

İlçede akaryakıt firması yetkililerince kan bağışında bulunan kişilere hediye çeki desteğinde bulunulacağını ifade eden Ekim, "Güzel bir hayra vesile oldular. Tedbirimizi önden almamız gerekiyor. İnşallah bin ünite bağış alırız. Şehrimizde kan bağışıyla ilgili süreci de bir üst seviyeye kadar çıkartsın." diye konuştu.

Türk Kızılay Akçaabat Şube Başkanı Saadettin Balcı da 'sensiz olmaz' sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle yaz aylarında azalan kan stoklarımız ve ihtiyaçlarımız dolayısıyla teşvik amaçlı böyle güzel hediyeli kan bağışı etkinlikleri düzenlemekteyiz. Kan bağışı etkinliği çok önemli. Kan acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır. Trabzon'daki hastanelerimizde günde 100 ünitenin üzerinde kan ihtiyacı olmaktadır. Bu anlamda etkinliğimizin faydalı olacağına inanıyoruz."

Konuşmaların ardından Ekim, iş adamı Yaşar Erbaşaran'a desteklerinden dolayı plaket verdi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Esertürk, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Karadeniz, Akçaabat, Kızılay, trabzon, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat'ta Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Türk Pentatlonu’nun gençleri, dünya sahnesinde parladı Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:49:22. #7.12#
SON DAKİKA: Akçaabat'ta Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.