Akçaabat'ta Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezince "Kan ve hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Akçaabat ilçesindeki Atatürk Alanı'nda Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezince kurulan çadırda üç gün boyunca kan bağışında bulunan kişilere, bir firma tarafından 500 liralık hediye çeki verilecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine değinerek, düzenlenen kampanya için emeği geçenlere teşekkür etti.

Ekim, herkesin kan bağışına ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Burada kurulan çadırda ne kadar kan bağışı alırsak, bizim için o kadar iyi." dedi.

İlçede akaryakıt firması yetkililerince kan bağışında bulunan kişilere hediye çeki desteğinde bulunulacağını ifade eden Ekim, "Güzel bir hayra vesile oldular. Tedbirimizi önden almamız gerekiyor. İnşallah bin ünite bağış alırız. Şehrimizde kan bağışıyla ilgili süreci de bir üst seviyeye kadar çıkartsın." diye konuştu.

Türk Kızılay Akçaabat Şube Başkanı Saadettin Balcı da 'sensiz olmaz' sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle yaz aylarında azalan kan stoklarımız ve ihtiyaçlarımız dolayısıyla teşvik amaçlı böyle güzel hediyeli kan bağışı etkinlikleri düzenlemekteyiz. Kan bağışı etkinliği çok önemli. Kan acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır. Trabzon'daki hastanelerimizde günde 100 ünitenin üzerinde kan ihtiyacı olmaktadır. Bu anlamda etkinliğimizin faydalı olacağına inanıyoruz."

Konuşmaların ardından Ekim, iş adamı Yaşar Erbaşaran'a desteklerinden dolayı plaket verdi.

Etkinliğe, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Esertürk, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.