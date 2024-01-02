 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akçadağ'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 4 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Akçadağ'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 4 Ölü, 36 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsüne kamyon çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akçadağ\'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 4 Ölü, 36 Yaralı
02.01.2024 - 09:39,
Abone Ol

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen yolcu otobüsüne kamyonun çarptığı kazada 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Malatya'ya yolcu taşıyan Y.K. yönetimindeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüse, aynı yöne giden İ.A. idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan, 1'i ağır, 36 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul, Malatya, Ulaşım, İtfaiye, Güvenlik, Ölüm, Yaralanma, Soruşturma, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçadağ'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 4 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: Akçadağ'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 4 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement