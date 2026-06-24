Akçakale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.T, 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.B saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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