Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tuzakla keklik avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yasak yöntemlerle keklik avlandığını tespit etti.
Ekiplerce belirlenen şüpheli kişilere ait araçta yapılan aramada, 6 canlı keklik ile 6 keklik yakalama tuzağı ele geçirildi.
Ele geçirilen 6 keklik ile malzemeler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Akçakale'de Tuzakla Keklik Avına Yakalama - Son Dakika
