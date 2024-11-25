Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İbrahim Yağma (50) kırsal Ekinyazı Mahallesi civarında yolun karşısına geçmeye çalışırken henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yağma, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Akçakale'de Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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