Akçakoca Balıkçıları, Denizlerde Av Yasağının Kalkacağı 1 Eylül'ü Bekliyor - Son Dakika
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Akçakoca Balıkçıları, Denizlerde Av Yasağının Kalkacağı 1 Eylül'ü Bekliyor

Akçakoca Balıkçıları, Denizlerde Av Yasağının Kalkacağı 1 Eylül\'ü Bekliyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağ ve tekne bakımı yaparak hazırlıklarını tamamlama aşamasına getiren balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor.

23.08.2024 11:49
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Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağ ve tekne bakımı yaparak hazırlıklarını tamamlama aşamasına getiren balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçedeki limanın hemen yanında yer alan balıkçı barınağı, 42 yıldır ekmeğini denizden çıkaranlara ev sahipliği yapıyor.

Yeni sezonda palamut, lüfer, istavrit ve çinekop bereketi yaşanması beklenen ilçede yasağın sona ermesiyle ava çıkacak balıkçılar, yıpranmış ağlarını onarıp teknelerini boya ve tadilattan geçiriyor.

"31 Ağustos gecesini iple çekiyoruz"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndan çevre illere ciddi oranda balık sevkiyatının yapıldığını söyledi.

Barınaktaki balıkçıların mesleği babadan oğula sürdürdüğünü belirten Karakaş, işlerini severek yaptıklarını kaydetti.

Yeni sezondan umutlu olduklarını dile getiren Karakaş, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık, teknelerimiz ve ağlarımız hazır. Artık son rötuşlarımızı yapıyoruz. 31 Ağustos gecesini iple çekiyoruz. Geçen seneki fırtınada çok büyük ağ ve tekne hasarlarımız oldu. Onları yerine getirdik, onları tamamlıyoruz." dedi.

Karakaş, palamut, çinekop, istavrit ve lüferin denizde kendini gösterdiğini belirterek, "Özellikle palamutta 'O sene bu sene' diyebileceğimiz bir sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılığın hava şartlarına bağlı sürdürülen bir meslek olduğuna işaret eden Karakaş, şunları anlattı:

"Kış aylarında biraz fırtına olur ama ona da hazırlıklıyız. İşimizi bilerek yapıyoruz, kendimize, teknelerimize ve hazırlıklarımıza güveniyoruz. Ciddi bir sezon olacağını ve balıkların çok uygun fiyatlara düşeceğine inanıyoruz. Vatandaşımızın bu sezon ucuza balık yiyeceğini tahmin ediyoruz."

"Deniz bizim için olmazsa olmaz"

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan 71 yaşındaki Ali Aydın, tüm zorluklarına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Denizin kendileri için "olmazsa olmaz" olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Burada doğduk, burada büyüdük, denizi görmezsek olmuyor. Şu an memnunuz, geçen sene balıkçılık yoktu. Bu sene balık biraz kendini gösterdi. İnşallah kaybolmaz ve halkımızın da yüzü güler. Balıkçılıkla geçinen çok arkadaşımız var. Mesela 1,5-2 ay evine gidemeyenler var. Akşam üzeri ağını atıyorlar ve sabahlara kadar denizde duruyorlar. Yani zahmetli bir uğraş. Bütün bunlar ekmek parası için."

Yeni sezona teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparak hazırlandıklarını belirten Aydın, "Balığın küçüğünden büyüğüne kadar ağ çeşitlerimiz var. Yeni sezon öncesi onların mutlaka tamiri yapılıyor, eksik olanlar alınıyor. Tabii makine, tekne bakımı her sene oluyor. Boyanıyor, çürüğüydü, pisliğiydi ayıklanıyor, temizleniyor. Bu hazırlığı yapmak mecburiyetindeyiz. Denize çıkıyoruz, kara aracı gibi sağa çekip de durma şansımız yok. Allah korusun bir yerde bir şey olursa batma tehlikemiz var." diye konuştu.

Yavuz Yomra ise ilkokulu bitirdikten sonra başladığı balıkçılığın dede mesleği olduğunu kaydetti.

Teknesinin bakımını bitirdiğini, ağlarının tamiriyle uğraştığını aktaran 46 yaşındaki Yomra, bu sene balık bakımından bereketli bir sezon beklediklerini, vatandaşın uygun fiyata balık yiyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçakoca Balıkçıları, Denizlerde Av Yasağının Kalkacağı 1 Eylül'ü Bekliyor - Son Dakika

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