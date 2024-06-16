Akçakoca'da 4 kişi kurtarıldı, 16 yaşındaki genç aranıyor - Son Dakika
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Akçakoca'da 4 kişi kurtarıldı, 16 yaşındaki genç aranıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, gözden kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışması başlatıldı. Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen bir aile, Çayağzı Plajı'nda denize girdi. Dalgalı denizde açılan 5 kişi çırpınmaya başlayınca çevredeki insanlar durumu yetkilere bildirdi ve aileyi kurtarmak için suya girdi. Baba, anne ve iki çocuk kurtarılarak kıyıya çıkarıldı, ancak ailenin büyük oğlu olan 16 yaşındaki İbrahim K. kayboldu. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, genç çocuğu bulmak için arama çalışmalarına başladı. Aile ise endişeyle çalışmaları takip ediyor.

16.06.2024 12:49
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, gözden kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışması başlatıldı.

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girdi.

Dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkilere bildirip, aileyi kurtarmak için suya girdi.

Uzun süren uğraşlar sonucu baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Ailenin büyük oğlu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İbrahim K. ise dalagaların arasında kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, genci arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik ekipleri, tekne ve botlarla yüzeyden, dalgıçlarla su altından, helikopterle havadan ve jandarma da karadan çalışmalara katılıyor.

Sudan çıkarılan aile ise çocuklarının bulunması için başlatılan çalışmaları sahilde endişeyle takip ediyor.

Aileye yardım edenlerden Burak Buldu, gazetecilere, denizden çığlıklar geldiğini duymaları üzerine suya atladıklarını, 4 kişiyi kurtardıklarını ancak 1 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçakoca'da 4 kişi kurtarıldı, 16 yaşındaki genç aranıyor - Son Dakika

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