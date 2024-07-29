Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesine izin verilmiyor. Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları ikaz ediyor. Akçakoca Kaymakamlığı, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

29.07.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları ikaz ediyor.

Akçakoca Kaymakamlığı, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA

Cankurtaran, Kaymakamlık, Karadeniz, Akçakoca, Fırtına, Fırtına, Düzce, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement