Akçakoca'da Hastane Yatırımları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akçakoca'da Hastane Yatırımları İncelendi

20.08.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Keşir, Akçakoca'da inşası süren devlet hastanesini ve diğer yatırımları ziyaret etti.

AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, Akçakoca ilçesinde sürdürülen yatırımları inceledi.

Keşir, ilk olarak yaklaşık 1,5 yıl önce temeli atılan devlet hastanesini ziyaret etti. 22 bin 500 metrekare kapalı alanda 50 yataklı planlandıktan sonra kapasitesi 100'e çıkarılan devlet hastanesini Kaymakam Deniz Pişkin, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen ve partililerle gezdi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve yetkililerinden yapımında sona yaklaşılan hastaneyle ilgili bilgi alan Keşir, gazetecilere, Akçakoca'nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel dokusuyla sürekli gelişen bir ilçe olduğunu belirtti.

Keşir, yeni hastanenin sürekli büyüyen ilçe için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Çok uzun yıllar emek verdiğimiz bir projeydi. Buranın temelini yaklaşık 1,5 yıl önce attık. Hemen hemen bitmek üzere, son aşamaya geldik. Arkadaşlar hızlı çalışıyor. Katları, servisleri ve poliklinik alanlarını gezdik. 1,5 yıl bile olmadan hastane inşasının bu duruma gelmesi bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Hastane için istenen cihazların gelmesini beklediklerini dile getiren Keşir, hastaneyi en kısa zamanda hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Keşir, inşası devam eden Ketmenli Kavşağı'nın ekim ayında hizmete girmesiyle hem hastaneye ulaşımın kolaylaşacağını aktararak, ilçeye devam eden 3 okul inşaatını da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ayrıca buraya bir erkek öğrenci yurdu da yaptıklarını ifade eden Keşir, "İlçemize son 2 yılda yaklaşık 4 milyar liraya aşkın bir yatırım geldi. Bütün bunlarla beraber Akçakoca şu an açık hava şantiyesi görünümünde. Artık Akçakoca'mız gelecek 20, 30 yılın ihtiyacını karşılayacak yatırımları almış durumda. Bu yatırımların bir an önce hizmete açılması noktasında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşir, daha sonra Ketmenli Kavşağı, Akçakoca Lisesi, Piri Reis Anadolu Lisesi ve Melenağzı köyündeki liman inşasını inceledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Milletvekili, Ayşe Keşir, Akçakoca, AK Parti, Politika, Hastane, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da Hastane Yatırımları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:43:08. #7.12#
SON DAKİKA: Akçakoca'da Hastane Yatırımları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.