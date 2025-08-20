Akçakoca'da Hastane Yatırımları İncelendi

AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, Akçakoca ilçesinde sürdürülen yatırımları inceledi.

Keşir, ilk olarak yaklaşık 1,5 yıl önce temeli atılan devlet hastanesini ziyaret etti. 22 bin 500 metrekare kapalı alanda 50 yataklı planlandıktan sonra kapasitesi 100'e çıkarılan devlet hastanesini Kaymakam Deniz Pişkin, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen ve partililerle gezdi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve yetkililerinden yapımında sona yaklaşılan hastaneyle ilgili bilgi alan Keşir, gazetecilere, Akçakoca'nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel dokusuyla sürekli gelişen bir ilçe olduğunu belirtti.

Keşir, yeni hastanenin sürekli büyüyen ilçe için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Çok uzun yıllar emek verdiğimiz bir projeydi. Buranın temelini yaklaşık 1,5 yıl önce attık. Hemen hemen bitmek üzere, son aşamaya geldik. Arkadaşlar hızlı çalışıyor. Katları, servisleri ve poliklinik alanlarını gezdik. 1,5 yıl bile olmadan hastane inşasının bu duruma gelmesi bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Hastane için istenen cihazların gelmesini beklediklerini dile getiren Keşir, hastaneyi en kısa zamanda hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Keşir, inşası devam eden Ketmenli Kavşağı'nın ekim ayında hizmete girmesiyle hem hastaneye ulaşımın kolaylaşacağını aktararak, ilçeye devam eden 3 okul inşaatını da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ayrıca buraya bir erkek öğrenci yurdu da yaptıklarını ifade eden Keşir, "İlçemize son 2 yılda yaklaşık 4 milyar liraya aşkın bir yatırım geldi. Bütün bunlarla beraber Akçakoca şu an açık hava şantiyesi görünümünde. Artık Akçakoca'mız gelecek 20, 30 yılın ihtiyacını karşılayacak yatırımları almış durumda. Bu yatırımların bir an önce hizmete açılması noktasında çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşir, daha sonra Ketmenli Kavşağı, Akçakoca Lisesi, Piri Reis Anadolu Lisesi ve Melenağzı köyündeki liman inşasını inceledi.