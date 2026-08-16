Akçakoca'da İHA İhbarı ve Düzeltme - Son Dakika
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Akçakoca'da İHA İhbarı ve Düzeltme

Akçakoca\'da İHA İhbarı ve Düzeltme
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine düşen bir cismin İHA olabileceği bildirildi.

Abonelerimizin dikkatine! Düzeltme ve özür:  Bugün (15.08.2026) saat 16.57'de yayına verdiğimiz "Akçakoca'da fındık bahçesine İHA düştü" başlıklı haberde sehven yapay zeka ile üretilmiş yanlış içerikli bir görsel kullanılmıştır. Söz konusu görseli yayından çekiyor, bu hata nedeniyle ilgililerinden ve abonelerimizden özür diliyoruz. Haberin düzeltilmiş hali aşağıdadır:

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir fındık bahçesine düşen cismin İHA olabileceği değerlendirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı ve vatandaşların endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı" bildirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Yeşilköy Köyü'nde, bir fındık bahçesine şüpheli bir cismin düştüğüne yönelik ihbar üzerine güvenlik birimleri bölgeye sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yeri kontrol altına alınırken, ilgili birimlerce yapılan değerlendirmelerde cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceği değerlendirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili güvenlik birimlerinin bölgeye sevk edildiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak olay yerinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiği, ancak cismin niteliği ve teknik özelliklerinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla uzman ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Valilik açıklamasında, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'da İHA İhbarı ve Düzeltme - Son Dakika

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