Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar ve Yükselen Dalgalar - Son Dakika
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