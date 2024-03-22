Akçakoca\'da Orman Haftası etkinlikleri düzenlendi

Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 yaralı, 1 kişi tutuklandı

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde komşu olan bir grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.