Akçakoca\'da Orman Haftası etkinlikleri düzenlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Akçakoca Orman İşlet Müdürlüğü tarafından Akçakoca Merkez Camisi önünde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte vatandaşlara 5 bin kestane, ceviz ve çam fidanı dağıtıldı.
Orman Haftası kapsamında Uzun Mustafa ve Körpeşler Anaokulu öğrencileri de Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette veteriner hekimler, öğrencileri doğanın korunması ve yaban hayatı konularında bilgilendirdi.
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