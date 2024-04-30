Akçakoca'da Ortaokul Öğrencilerine Aşçılık ve Gastronomi Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Akçakoca'da Ortaokul Öğrencilerine Aşçılık ve Gastronomi Eğitimi Verildi

Akçakoca\'da Ortaokul Öğrencilerine Aşçılık ve Gastronomi Eğitimi Verildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen meslek tanıtım projesi kapsamında, 8. sınıf öğrencileri Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgi verildi. Ziyaret sırasında öğrenciler, öğretim elemanlarına ve öğrencilere sorular sordu ve uygulamada gerçekleştirdikleri tabaklar değerlendirildi. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

30.04.2024 10:13
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üniversiteyi ziyaret eden ortaokul öğrencileri, aşçılık mesleği ve gastronomi konusunda bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisince düzenlenen meslek tanıtım projesi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 8. sınıf öğrencileri, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu ziyaret etti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde aşçılık mesleği ve gastronomi hakkında bilgilendirilen öğrenciler, merak ettiklerini öğretim elemanlarına ve öğrencilere sordu.

Öğretim Görevlisi Vedat Kayış ve Atıf Akkil ise mutfak yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdiği konuk öğrencilerin uygulamada gerçekleştirdiği tabakları değerlendirdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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