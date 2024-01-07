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Akçakoca'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Akçakoca'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.Y. idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile M.I'nın kullandığı 81 AAP 047 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile bir yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan S.A, hastaneye kaldırıldığı ambulansla hayatını kaybetti. Kaza anı ise bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçakoca\'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
07.01.2024 - 19:35,
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

F.Y. idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile M.I'nın kullandığı 81 AAP 047 plakalı otomobil, Akçakoca-Kocaali kara yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A, hayatını kaybetti.

Diğer yandan, kaza anı bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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