Akçal Kulesi\'nde 7/24 orman gözetlemesiyle yangınlara anında müdahale ediliyor

Isparta'nın yangın riski yüksek bölgelerinden Çandır'daki Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde, orman yangınlarının erken tespit edilmesi ve müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi amacıyla 24 saat gözetleme yapılıyor.

Isparta, Antalya ve Burdur'un aynı anda görülebildiği kulede görev yapan personel, olası dumanları tespit ederek ilgili birimlere bildiriyor. İhbarın ardından en yakın ilk müdahale ekipleri bölgeye sevk ediliyor.

Çandır Orman İşletme Şefi Osman Erdeğer, Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nin bölgedeki stratejik konumuna dikkati çekti.

Bölgenin birinci derece yangın hassasiyetine sahip olduğunu belirten Erdeğer, kulede 7 gün 24 saat yangın gözetlemesi yapıldığını söyledi.

Erken tespitin yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığına işaret eden Erdeğer, "Bir duman gördüğümüz anda en yakın ilk müdahale aracımızı çıkartarak olası bir büyük yangının önüne geçmiş oluyoruz. Yangın gözetleme kuleleri ülkemizin doğadaki gözü kulağı. Birçok yangına en erken şekilde müdahale edilmesine vesile oluyor. Kuleler stratejik bir rol oynuyor." diye konuştu.

Bu yıl bölgede büyük çaplı orman yangını yaşanmadığını aktaran Erdeğer, vatandaşların duyarlılığının da yangınların önlenmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Erdeğer, gözetleme kulelerinden gelen ihbarlara ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini belirterek, "Yangın gözetleme kulelerimizin sürekli gözetlemesi, bize bilgi vermesi, bizim de anında müdahalemizle büyük yangınların önüne geçtik." dedi.

İlk dumanın ardından ekipler sevk ediliyor

Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde 19 yıldır görev yapan orman işçisi Süleyman Akıntürk ise nöbet değişiminin ardından gün boyu bölgedeki ormanlık alanları gezdiklerini anlattı.

Bölgenin yangın hassasiyeti yüksek alanlar arasında bulunduğuna dikkati çeken Akıntürk, ilk dumanın görülmesinin ardından en yakın ilk müdahale aracı ile arazözün bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Yangının büyüklüğüne göre çevredeki diğer ekiplerin de sevk edildiğini aktaran Akıntürk, "Önemli olan vatanımızın içerisindeki ormanı koruyabilmek, bir tane ağacı kurtarabilmek. Hem ekip arkadaşlarımız hem biz müdahalemizi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

14 yıldır kulede görev yapıyor

Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde 14 yıldır görev yapan Selçuk Yalçıntaş da bölgenin günün her saatinde takip edildiğini anlattı.

Yalçıntaş, görev sırasında ailesiyle telefonla görüştüğünü ve ailesinin çalışma şartlarını anlayışla karşıladığını dile getirdi.

Ormanların korunması için görevlerini titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Yalçıntaş, "Burada yangınları 7/24 takip ediyoruz. Herhangi bir duman gördüğümüz anda en yakın ekipleri hareket ettiriyoruz. Yangının büyüklüğüne, küçüklüğüne göre takviye ekipleri de çağırıyoruz." dedi.

Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan personel, yangın sezonunda bölgedeki ormanlık alanları kesintisiz izleyerek olası yangınların erken tespit edilmesi ve müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.