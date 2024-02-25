Şırnak'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan bebek Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan bebek Elazığ'a sevk edildi

Şırnak\'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan bebek Elazığ\'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan ve akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi. Bebek, ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

25.02.2024 20:08  Güncelleme: 20:11
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen erkek bebeğe akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.

??????? Bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan bebek Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan bebek Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
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