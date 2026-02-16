Akciğer Kanseri Hastasından Dava

İSTANBUL'da çalıştığı özel bankanın emekli sandığından emekli olan akciğer kanseri hastası Hüseyin Yoğsul (67), kullandığı akıllı ilacın bedelinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi için sandığa dava açtı.

Amasya'da yaşayan Hüseyin Yoğsul'a, Şubat 2025'te başvurduğu hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yoğsul'un, kemoterapi ve radyoterapiden sonuç alamaması üzerine 'atezolizumab' etken maddeli akıllı ilacın uygulanması zorunlu görüldü. İstanbul'da çalıştığı özel bir bankanın emekli sandığından emekli olan Yoğsul'un ilaç giderlerini, bağlı olduğu emekli sandığı karşılamadı. Yoğsul, 21 günde bir uygulanması gereken ve her bir kürü yaklaşık 92-95 bin lira olan tedaviyi kendi cebinden karşıladı.

DAVA AÇTI

Tedavisi devam eden Hüseyin Yoğsul, ilacının Temmuz 2025'teSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine alınması sonrası bu tarihten itibaren ödediği ilaç bedellerinin yasal faizi ile karşılanması için bankanın emekli sandığı hakkında davacı oldu. Dava dilekçesinde; davacının özel bankadan emekli olması nedeniyle SGK tarafından sağlık provizyonu verilmediği, sosyal ve ekonomik haklarının bağlı bulunduğu banka sandığı tarafından karşılandığı ancak söz konusu ilacın bedelinin ödenmediği kaydedildi. 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de bazı kanser türlerinde kullanılan 'immunoterapi' ilaçlarının geri ödeme kapsamına alındığı hatırlatılarak, davacının tanı kodunun da kapsama girdiği belirtildi.

İLK DURUŞMA 25 HAZİRAN'DA

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, dava şartları ve ilk itirazlar yönünden dosyada eksiklik bulunmadığını tespit ederek, ön inceleme aşamasının tamamlandığını ve yargılamanın tahkikat aşamasına geçilmesine karar verdi. Mahkeme, delillerin toplanmasına ve gerekli görülmesi halinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verip, duruşmanın 25 Haziran'da görülmesine hükmetti.

'BU DAVA, TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN İLK DAVA NİTELİĞİNDE'

Davacı avukatı Eliz Atlı, sağlık hakkı ve yaşam hakkının anayasal güvence altında olduğunu belirterek, "Günümüzde bu davaların sadece SGK'ya yöneltilebileceği düşünülüyordu. SGK dışında başka bir sandık veya vakıftan sağlık ve sosyal destek alan hastaların durumu için gerek kanunda gerek vakıf ve sandıkların kendi iç mevzuatlarında ciddi bir boşluk söz konusuydu. Beklediğimiz olumlu kararın çıkması halinde, bankacılık ve finansman kurum ve kuruluşlarından emekli olan hastalar, tedavileri boyunca yaptıkları harcamanın tamamını yasal faizleriyle beraber alabilecekler. SGK davalarına ek olarak banka sandıklarına karşı da genel mahkemede dava yolu açıldı. Bu dava, Türkiye'de görülen ilk dava niteliğindedir" dedi.