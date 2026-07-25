Akçul Yeniden Seçildi, Aday Olmayacağını Duyurdu

Haber: Osman Bekar

(ANKARA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın 13. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Genel Başkan Nurettin Akçul, 192 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Akçul, "Bir sonraki olağan genel kurulda aday olmayacağım. Görev süremizin sonuna kadar ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın 13. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Sendikanın yeni yönetiminin belirlendiği genel kurulda 213 delegeden 202'si oy kullandı.

Yapılan seçim sonucunda mevcut Genel Başkan Nurettin Akçul, 192 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel Kurul'un ardından konuşan Akçul, seçim sürecinin sendika tarihinin en huzurlu ve olgun genel kurullarından biri olduğunu belirterek delegelere teşekkür etti.

"EN GÜÇLÜ KARDEŞLİK ORTAMLARINDAN BİRİNİ YAŞADIK"

Genel kurulların sendikalar açısından "harman ve hasat zamanı" olduğunu söyleyen Akçul, 20 yılı aşkın süredir teşkilatın içerisinde bulunduğunu belirtti. Akçul, bugüne kadar katıldığı genel kurullar arasında en sağlıklı ve huzurlu seçim süreçlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 200 delegenin, sendikanın 27 bin üyesini temsil ettiğini belirten Akçul, "İlk defa bu kadar güçlü bir kardeşlik ve birlik ortamında seçim gerçekleştirdik. Bu tablonun mimarı delegelerimizdir" dedi.

Madenciliğin zor bir meslek olduğunu, madenciye hizmet etmenin ve sendikacılık yapmanın da büyük sorumluluk gerektirdiğini belirten Akçul, sendikacılığın vicdan, merhamet ve adalet duygusuyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Görev süreleri boyunca önemli toplu iş sözleşmelerine imza attıklarını, eğitim faaliyetlerini geliştirdiklerini ve örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Akçul, emekli olan çok sayıda üyeye rağmen sendikanın üye sayısını artırdıklarını ifade etti.

"OY SAYILARI AYRIŞMA NEDENİ OLMAMALI"

Genel kurulların sendikacılığın gerçek okulu olduğunu dile getiren Akçul, seçimlerde alınan oyların ayrışma nedeni olmaması gerektiğini söyledi. Daha fazla ya da daha az oy alan adayların aynı mücadelenin parçası olduğunu belirten Akçul, kırgınlıkların ve gruplaşmaların sendikaya zarar vereceğini ifade etti.

Bu dönem görev almayan yöneticilere de teşekkür eden Akçul, "Bu teşkilata emek veren hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın en önemli özelliklerinden biri budur" diye konuştu.

Yeni dönemin ağır sorumluluklar getirdiğini belirten Akçul, üyelerin haklarını korumak için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sendikanın 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Akçul, geçmiş yöneticilerin bıraktığı mirası daha da büyütmek için çalışacaklarını kaydetti.

Geçmişte sendikanın ekonomik imkanlarının son derece sınırlı olduğunu belirten Akçul, tasarruf anlayışıyla hareket ederek mali açıdan daha güçlü bir yapı oluşturduklarını söyledi. Akçul, sendikanın gerçek gücünün mal varlığı değil, birlik ve dayanışma olduğunu vurguladı.

"SENDİKACILIK PARA İÇİN YAPILMAZ"

Madenciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Akçul, madencilerin emeklerinin karşılığını alması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sendika yöneticiliğinin yalnızca profesyonel bir görev olmadığını vurgulayan Akçul, "Bizim beş dakika bile boş oturma lüksümüz yok. Sendikacılık para için yapılmaz. Bu görev aynı zamanda bir vicdan işidir" dedi.

Farklı düşüncelere sahip olunabileceğini belirten Akçul, sendika yöneticilerinin birbirlerinin eksiklerini büyütmek yerine birbirlerine sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

"BİR SONRAKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ADAY OLMAYACAĞIM"

Gelecek döneme ilişkin kararını da açıklayan Akçul, bir sonraki olağan genel kurulda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Kararını teşkilatın şimdiden bilmesi gerektiğini ifade eden Akçul, görev süresinin sonuna kadar ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışacağını belirtti.

Geçmiş dönemlerde seçimlerin hemen ardından bir sonraki seçim için hesap yapılmaya başlandığını ve bunun gruplaşmalara neden olduğunu söyleyen Akçul, şöyle konuştu:

"Pazartesi gününden itibaren herkesin çalışmasını takip edeceğim. Bir sonraki seçimin hesabını yaparak hareket edenlere müsaade etmeyeceğim. Herkes mevcut görevine odaklanacak. Bir sonraki olağan genel kurulda aday olmayacağım ancak görev süremizin sonuna kadar ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışacağız."

"ÖNEMLİ OLAN MADENCİLERİN HAKLARININ KORUNMASIDIR"

Çalışma hayatındaki gelişmelere de değinen Akçul, kısa süre önce yeni işletmeci firmayı ziyaret ettiğini belirterek kendileri açısından önemli olanın firma değil, işletmelerde çalışan madencilerin haklarının korunması olduğunu söyledi.

Çayırhan'daki madencilerin dün olduğu gibi bugün de yanında olduklarını ifade eden Akçul, bundan sonra da tüm madencilerin haklarını savunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hayatı boyunca kimsenin hakkını yememeye çalıştığını belirten Akçul, istemeden kırdığı veya üzdüğü kişilerden helallik istedi. Akçul, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün burada 27 bin üyemizi temsil ettiniz. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Birliğimiz daim olsun, dayanışmamız güçlü olsun. Allah maden işçisini mahcup etmesin."