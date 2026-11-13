Akdeniz Belediyeler Birliği COP31'de MLGP4Climate ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Akdeniz Belediyeler Birliği COP31'de MLGP4Climate ile iş birliği protokolü imzaladı

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Akdeniz Belediyeler Birliği COP31\'de MLGP4Climate ile iş birliği protokolü imzaladı
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Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Akdeniz Belediyeler Birliği ile MLGP4Climate arasında iklim ve enerji alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle belediyelerin iklim mücadelesi ve enerji dönüşümü çalışmaları bilgi paylaşımı, eğitim ve ortak projelerle desteklenecek.

(BURDUR)- Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi kapsamında Akdeniz Belediyeler Birliği ile İklim İçin Çok Seviyeli Yönetişim Platformu (MLGP4Climate) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle; belediyelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü alanlarındaki çalışmalarının bilgi paylaşımı, eğitim ve ortak projelerle desteklenmesi amaçlanıyor.

COP31 Zirvesi kapsamında Akdeniz Belediyeler Birliği ile İklim İçin Çok Seviyeli Yönetişim Platformu (MLGP4Climate) arasında iş birliği protokolu imzalandı. İklim değişikliği ile mücadelede belediyeler arasında iklim ve enerji alanlarında bilgi paylaşımı ile ortak çalışmaların geliştirilmesinin hedeflendiği protokolü, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile MLGP4Climate Koordinatörü Daiva Matoniene imzaladı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Ali Orkun Ercengiz, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluğa ve uluslararası dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekti. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 105 üyesiyle geniş bir yerel yönetim ağına sahip olduğunu belirten Ercengiz, iklim krizinin kentler ve bölgeler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

MLGP4Climate kapsamında geliştirilen iş birliği protokolünün önemine değinen Başkan Ercengiz, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra finansman alanında da ortaklıkların geliştirilmesinin yerel yönetimlere önemli katkılar sağlayacağını söyledi. İklim krizinin sınırları aşan küresel bir sorun olduğunu ifade eden Ercengiz, bu mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"ANADOLU SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN ORTAK MİRASI"

Anadolu coğrafyasının sahip olduğu doğal güzellikler ve binlerce yıllık tarihi birikimle evrensel bir değer taşıdığını belirten Akdeniz Belediyeler Birliği ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, doğal güzellikler ve kültür mirasının korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Ercengiz, "Anadolu toprakları sadece bizlerin tek başına koruyup dünya insanına bırakacağı bir miras değil. Tüm dünyanın sahip çıkması gereken çok özel bir coğrafya. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi değeri çok uzun yüzyıllara dayanan bir bölge üzerinde yaşıyoruz. Bunu bizden sonraki nesillere taşımak da tüm Avrupa'nın ve tüm dünya insanlarının görevi." diye konuştu. Başkan Ercengiz; iklim değişikliğiyle mücadelede kurulacak uluslararası ortaklıkların, doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI

Protokol kapsamında imzalanan iş birliğiyle, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü alanlarında belediyeler arasındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol; Çok Seviyeli Yönetişim Platformu çalışma grubunda temsil, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) konusunda deneyim paylaşımı, eğitim ve atölye çalışmalarına erişim, finansman olanakları hakkında bilgi edinme ve iklim projelerinin geliştirilmesi gibi başlıkları kapsıyor.

MLGP4Climate kapsamında taraflar; belediyelerin iklim eylemlerini destekleyecek bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi, uluslararası ortaklıklar kurmayı ve sürdürülebilir enerji ile iklim planlarının hazırlanmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Protokol, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA
BelediyeAntalyaAkdenizEnerjiGüncelCOP31ÇevreYaşamSon Dakika

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