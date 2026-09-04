Akdeniz'de deniz çayırları çapa ve sıcaklık tehdidiyle yok oluyor

Akdeniz'in su altındaki yaşam alanlarını oluşturan deniz çayırları, teknelerin kontrolsüz çapaları ve küresel ısınmanın neden olduğu yüksek deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle tehdit altında.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Akdeniz'de yaygın görülen "Posidonia oceanica"nın deniz ekosisteminin önemli unsurlarından olduğunu söyledi.

Deniz çayırlarının çok sayıda deniz canlısına beslenme, barınma ve üreme alanı sağladığını belirten Gökoğlu, bu bitkilerin deniz tabanındaki erozyonu önlediğini ve ekosistemin dengelenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Gökoğlu, deniz çayırlarının özellikle koylarda giderek azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deniz çayırları özellikle koylarda oldukça azaldı. Yanlış çapalama ve zincir atımı deniz çayırlarının köklerinden sökülmesine neden oldu. Su sıcaklığındaki yüksek artış da kıyılarda deniz çayırlarının ölmesine sebep oldu. Denizlerin kirlenmesinin de bunda etkisi var. Deniz çayırlarının azalması deniz dibinin çölleşmesine neden oluyor."

Teknelerin deniz çayırlarının bulunduğu alanlara çapa atmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, koylarda tonozlama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını önerdi.

Gökoğlu, "Çapa ve zincir atımı kesinlikle yasaklanmalı. Bu sadece deniz çayırlarını değil, dipte yaşayan diğer canlıları da olumsuz etkiliyor." dedi.

Lara sahilinde 5 kilometrelik alan incelendi

Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Fatih Polat da deniz çayırlarının mevcut durumunu ortaya koymak, dağılımını haritalandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla proje başlattıklarını söyledi.

Bu yıl başladıkları proje kapsamında çok sayıda su altı araştırma dalışı gerçekleştirdiklerini anlatan Polat, deniz çayırlarının yoğunluk ölçümlerini yaptıklarını, bu alanlarda yaşayan canlı türlerini de kayıt altına aldıklarını belirtti.

Lara sahilinde 5 kilometrelik alanı kıyıdan 40 metre derinliğe kadar incelediklerini aktaran Polat, bazı bölgelerde deniz çayırlarının yoğun olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Polat, özellikle Aksu Çayı çevresinde ve falezler bölgesinde yoğun deniz çayırı alanları belirlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türü tehdit eden en büyük tehlikenin teknelerden atılan çapa olduğunu belirledik. Su sporları ve tekne turu yapanların attıkları çapalar nedeniyle bazı yerlerde tür yok olmaya yüz tutmuş. Çapalar bitkiyi köküyle birlikte kazıdığı için tür yok oluyor. Tekrar bir alanda büyüyüp gelişmesi yıllar alıyor."

Polat, proje kapsamında elde edilen verilerin makale haline getirileceğini ve ilgili kurumlara rapor olarak sunulacağını kaydetti.

Deniz çayırları birçok canlıya ev sahipliği yapıyor

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan da gerçekleştirdikleri dalışlarda deniz çayırlarının çok sayıda canlıya yaşam alanı sunduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Deniz atı, deniz iğnesi ve çeşitli balık türlerinin deniz çayırları arasında yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Ceylan, Türkiye'de bu alanların korunmasına yönelik duyarlılığın arttığını ifade etti.

Ceylan, deniz çayırlarının bulunduğu alanlarda teknelerin hala çapa atabildiğine dikkati çekerek, "Çünkü başka bağlanabilecekleri bir tonoz sistemi yok. Bu sistemler kurulmaya başlandı." dedi.