Akdeniz İklim Diyaloğu Toplantısı Paris\'te

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) dönem başkanı Türkiye ile Akdeniz İçin Birlik (UfM), "Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu" serisinin 3'üncü ulusal istişare toplantısını Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde gerçekleştirdi.

UfM'den yapılan açıklamaya göre, UfM Genel Sekreterliği ile "ev sahibi ülke" sıfatıyla Türkiye işbirliğinde yürütülen Antalya Akdeniz Diyaloğu girişimi, zirve öncesinde Akdeniz'in öncelikli meselelerini belirlemeyi amaçlıyor.

COP31 öncesinde daha güçlü bölgesel yakınlaşma sağlamayı hedefleyen bu girişim kapsamında yürütülen istişare toplantılarından elde edilecek sonuçlar, kasımda Antalya'daki konferansta tanıtılacak.

Bu kapsamda COP31 dönem başkanı Türkiye ile UfM, Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu serisinin 3'üncü ulusal istişare toplantısını Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde gerçekleştirdi.

Etkinlik, Fransa hükümeti işbirliğinde, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve UfM Kıdemli Genel Sekreter Yardımcısı Mariam Diallo'nun ev sahipliğinde düzenlendi.

Fransa'nın başlıca iklim aktörlerinin, COP31 çalışma gündemiyle uyumlu 3 tematik yuvarlak masa etrafında bir araya geldiği toplantıda, enerji dönüşümü, Rio sözleşmeleri, okyanuslar ve denizler gibi konular ele alındı.

"Akdeniz'in iklim değişikliğinin acil olduğu konusunda ikna edilmeye ihtiyacı yok"

Büyükelçi Demirer, burada yaptığı konuşmada, "COP31'in, küresel iklim eyleminin Akdeniz boyutunu güçlendirmek için eşsiz bir fırsat sunduğuna inanıyoruz." diyerek, COP31'in bölgesel işbirliğini güçlendirerek ve bölgede somut uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayarak Akdeniz için kalıcı bir miras bırakmasını amaçladıklarını söyledi.

UfM Kıdemli Genel Sekreter Yardımcısı Diallo, Akdeniz'in bir yol ayrımında olduğunu belirterek, "Akdeniz'in iklim değişikliğinin acil olduğu konusunda ikna edilmeye ihtiyacı yok." dedi. Diallo, daha güçlü ve uygulama odaklı bölgesel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Fransa'nın İklim Müzakerelerinden Sorumlu Büyükelçisi Benoit Faraco ise Akdeniz'in, iklim değişikliğinin tüm etkilerini derinden hisseden bir bölge olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın Akdeniz Büyükelçisi Nadia Hai de COP31 dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'nin, Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu aracılılığıyla Akdeniz'de iklim konularında bölgesel yaklaşım geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Girişim kapsamında gelecek hafta Madrid, Roma, Amman ve Cezayir'de de istişareler gerçekleştirilecek.