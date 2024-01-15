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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Akciğer Hastalıklarının Teşhisinde Yeni Yöntem - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Akciğer Hastalıklarının Teşhisinde Yeni Yöntem

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, akciğer hastalıklarının teşhisinde uzun süren ameliyat yöntemi yerine kısa sürede gerçekleştirilen endoskopi işlemlerine başladı. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, dondurarak akciğerden biyopsi alma yöntemini uygulayarak başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Akciğer Hastalıklarının Teşhisinde Yeni Yöntem
15.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:50
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, akciğer hastalıklarının teşhisinde uzun süren ameliyat yöntemiyle yapılan biyopsi yöntemi yerine kısa sürede gerçekleştirilen endoskopi işlemlerine başlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak, yaptığı açıklamada, halk arasında "akciğer sertleşmesi" olarak bilinen interstisyel akciğer hastalığının son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de artış gösterdiğini belirtti.

Bu hastalık grubunun belirtisinin inatçı, kuru öksürük ve nefes darlığı olduğunu aktaran Özbudak, "Verilen tedavilerin pek çoğuna da cevap vermeyen bir hastalık grubu. Bu hastalıkta kesin tanıya gitmek oldukça önemli. Kesin tanıya giderken öncesinde bazı muayene bulguları sonrasında yaptığımız tetkiklerle özellikle çekeceğimiz tomografi ve solunum fonksiyon testleriyle bu hastalığı belirli gruplara ayırıyoruz. Bazılarında direkt bu şekilde tanıya gidebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akciğer sertleşmesi hastalık grubunun teşhisinde artık biyopsilerin ön plana çıktığını bildiren Özbudak, son yıllarda "dondurarak akciğerden biyopsi alma" yönteminin geliştirildiğini dile getirdi.

İki hastaya uygulandı, başarılı sonuç alındı

Hastane olarak bu metodu Akdeniz bölgesinde başlattıklarını vurgulayan Özbudak, şunları kaydetti:

"İlk iki vakamızda bu metodu uyguladık. Bu işlemin avantajı, ameliyat yerine endoskopik yöntemle akciğer içerisine girerek biyopsi alabiliyoruz. Hem operasyonu hem hastanın yatış süresini kısaltarak, doğru tanıya ulaşabiliyoruz. Hasta sabah gelip işlemi yapıp, öğleden sonra en fazla bir gün yatışla hastayı taburcu edebiliyoruz. Tanı oranlarımızda yüzde 80'e ulaşabiliyoruz."

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Üzer ise dondurarak akciğerden biyopsi alma yöntemini iki hastaya uyguladıklarını ve başarılı sonuç aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA
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