Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yangın: Can Kaybı Yok

(ANTALYA)- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis binasında bugün öğle saatlerinde çıkan yangında can kaybının ya da ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı açıklandı. Başhekimlikten yapılan açıklamada, B blok kliniklerinden 110, ameliyathaneden 3 ve yoğun bakım ünitesinden 16 olmak üzere toplam 129 hastanın diğer bloklara aktarıldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis binasının depo bölümünde bugün öğle saatlerinde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden alınan bilgiye göre, yoğun dumandan etkilenen alanlardaki hastalar diğer bölümlere tahliye edildi. Tahliye sürecinde, B blok kliniklerinden 110 hasta, ameliyathaneden 3 hasta ve yoğun ünitesinden 16 hasta olmak üzere toplam 129 kişi diğer bloklarına aktarıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmadığını bildiren başhekimlik, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve emniyet güçlerinin sürece destek sağladığını açıkladı. Ayrıca başhekimlik, yangının çıkış nedeni ile ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini belirtti.