Akdeniz Üniversitesi'nden Vergi Denetimi Protokolü - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nden Vergi Denetimi Protokolü

Akdeniz Üniversitesi\'nden Vergi Denetimi Protokolü
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Akdeniz Üniversitesi ve Vergi Denetim Kurulu arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı arasında Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'ndaki imza töreninde, meslektaşlarının düşünen, sorgulayan ve kendini geliştiren bilim insanı niteliklerini taşımasını hedeflediklerini belirtti.

Akademiyle sürekli dirsek temasında olunması gerektiğine inandıklarını bildiren Atcı, şunları kaydetti:

"Biz meslektaşlarımızın düşünen, sorgulayan ve kendini geliştiren 'bilim insanı' niteliklerini taşımasını hedefliyoruz. Kuruluşumuz bünyesinde verilen 3 yıllık eğitim de bir yüksek lisans ya da doktora programından eksik değildir. Bu protokol, 'öğrenen kurum' kültürüyle karşılıklı bilgi paylaşımını ve kurumsal gelişimi destekleyecek çok değerli temas olacaktır."

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da protokolün hem akademisyenler hem de öğrenciler için büyük değer taşıdığını belirterek, "Buradaki asıl amaç kurumunuzun tecrübesini bilimle ve akademiyle buluşturabilmekti. Her iki tarafı birbirine yaklaştırmak ve öğrencilerin yeni bir istihdam alanını doğrudan tanımaları açısından bu protokolü çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, vergi başmüfettişleri, vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları üniversitenin yüksek lisans ve doktora programlarından yararlanabilecek.

İmza törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Gülsüm Köroğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Bozcuk, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanı Emre Gök, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi'nden Vergi Denetimi Protokolü - Son Dakika

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