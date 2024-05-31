Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Gazze\'deki Katliama Ses Çıkaran Bilim İnsanlarına ve Öğrencilere Kapıları Açtı

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gazze'deki katliama ses çıkardıkları için işini kaybeden ya da kurumlarından atılma tehdidi yaşayan bilim insanları ve öğrencilere çağrıda bulunarak, "Üniversitemizin kapıları, vicdanlı bir yüreğe sahip cesur bilim insanlarına ve öğrencilere sonuna kadar açıktır" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan bir bildiri yayımladı.

Filistinli öğrencileri ağırlayan, istek ve taleplerini dinleyen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bildirinin ardından beraberindeki öğrenciler ve senato üyeleriyle sessiz yürüyüşe katıldı.

Üniversitede kurulu Filistin'e Destek Çadırı'nı ziyaret eden Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, senato olarak 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Saldırılarda 36 bin Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çeken Özkan, İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı katliamlarına devam ettiğini dile getirdi.

Masum bebeklerin ve çaresiz annelerin acımasızca bombalandığı bir vahşet yaşandığını belirten Özkan, "Gazze'de her 10 dakikada bir bebek katlediliyor. Hangi vicdan buna kayıtsız kalabilir? Tarih boyunca merhametin timsali bir milletin evlatları olarak bu zulme asla sessiz kalamayız." diye konuştu.

Bilim insanlarına ve öğrencilere çağrı

Soykırıma dönüşen bu vahşeti şiddetle kınadıklarını vurgulayan Özkan, "Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İsrail, uluslararası anlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayarak yürüttüğü bu eylemlerine derhal son vermelidir. Filistin'de katliamların durması için acilen ateşkes sağlanmalı ve kalıcı barış için iki devletli bir çözüm derhal hayata geçirilmelidir. Tüm vicdan sahiplerini bu kötülük karşısında sessiz kalmamaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanındaki Filistin'e destek yürüyüş ve eylemlerinin insanlığa inancı diri tuttuğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Özgürlük heykelleri dikenlerin, özgürlüğe tahammüllerinin olmadığını gördüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Buna karşın, tarih boyunca mazlumların ve masumların yanında durmuş bir milletin evlatları olarak, Gazze'deki katliamlara karşı ses çıkardıkları için işini kaybeden ya da bağlı bulundukları kurumlardan atılma tehdidi yaşayan bilim insanlarına ve öğrencilere çağrıda bulunmak istiyoruz. Üniversitemizin kapıları, vicdanlı bir yüreğe sahip cesur bilim insanlarına ve öğrencilere sonuna kadar açıktır."

"İnsanlığa tek çağrım bize destek versinler"

Yürüyüşe katılan öğrenciler arasında İsrail'in saldırısında ailesiyle yaşamını yitiren Gazze İslam Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Muhammed Id Şubeyr'in yeğeni Ahmet Shabir de yer aldı.

Bütün ailesinin Gazze'de olduğunu belirten Shabir, "Savaş başladıktan sonra 6 veya 7 kere ailemle iletişim kurabildim. Telefon ve internet olmadığı için iletişim kurmak çok zor. Baskı nedeniyle ailem evinden çıktı. Ardından evimiz bombalandı. Aralık ayından bu yana ailem çadırda yaşıyor. Onlara yardım etmek istiyoruz ama tüm yollar kapalı. Bugüne kadar ailem ve çevremden yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Filistinli öğrencilerden Ansam Shaqura ise annesinin İsrail'in bombalı saldırılarında bacağından yaralandığını söyledi.

Annesinin yürüme yetisinin yüzde 70'ini kaybettiğini anlatan Shaqura, "İleride ne olacak bilmiyoruz. İnsanlığa tek çağrım bize destek versinler, umarım bizi unutmazlar." dedi.