Akdeniz Üniversitesi Senatosu İsrail'i Kınadı - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Senatosu İsrail'i Kınadı

Akdeniz Üniversitesi Senatosu, Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'i kınayan bir karar aldı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı katliamlarının dünya barışını ve geleceğe olan güveni öldürdüğünü belirtti. Senato üyeleri, Filistin'e destek çadırını ziyaret ederek, savaşa dair fotoğraf karelerini inceledi.

31.05.2024 20:40
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Akdeniz Üniversitesi Senatosu İsrail'i kınadı

Rektör Prof.Dr.Özkan:

" insanlık adına üzüntü ve utanç duyuyoruz"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Senatosu Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'i kınayan karar aldı. Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Tarih boyunca merhametin timsali bir milletin evlatları olarak bizler bu zulme asla sessiz kalamayız. İsrail'in uluslararası hukuka, insan haklarına ve hiçbir vicdana sığmayan katliamları sadece Gazze'deki masumları öldürmüyor, dünya barışını, geleceğe olan güveni ve iyiliğe olan inancı da öldürüyor. 21. yüzyılda böylesine bir vahşetin tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilebilmesinden insanlık adına üzüntü ve utanç duyuyoruz."diye konuştu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğünde, üniversitede öğrenim gören Filistinli öğrencileri ağırlamasının ardından, senatonun aldığı İsrail'i kınayan kararı açıkladı. Kararın basın mensuplarına sunulmasından sonra Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Senato üyeleri, Rektörlük önünden Antalya Filistin Genç İnisiyatifi'nin Filistin'e Destek Çadırı'nı ziyaret etti. Savaşa dair fotoğraf karelerinin yer aldığı çadır alanında, Özkan acı kareler karşısında üzüntüsünü dile getirdi.

36 bin Filistinli öldürüldü

Prof. Dr. Özkan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, şu şekilde devam etti: "İsrail'in 8 aydır artarak devam eden orantısız saldırılarında, 15 binden fazla çocuk ve 10 binden fazla kadın olmak üzere, 36 bin Filistinli öldürülmüş, 81 binden fazla kişi yaralanmıştır. Uluslararası Adalet Divanı'nın Refah'taki askeri operasyonların durdurulması kararına rağmen, İsrail uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı katliamlarına devam etmektedir. Hastanelerin, eğitim kurumlarının, çaresiz insanların sığındığı ve üstelik İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği çadır kentlerin, Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu çalışanlarının, masum bebeklerin ve çaresiz annelerin acımasızca bombalandığı bir vahşete tanıklık ediyoruz".

Her 10 dakikada 1 bebek katlediliyor

Gazze'de her 10 dakikada bir bebek katledildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, "Bizim bu sessiz yürüyüşü yaptığımız sırada bile, ailelerinin göz bebeği, geleceğiyle ilgili hayaller kurduğu bir minik yürek daha bu dünyadan ayrıldı. İki evladı olan bir anne olarak bu durum benim yüreğimi parçalıyor. Hangi vicdan buna kayıtsız kalabilir? Tarih boyunca merhametin timsali bir milletin evlatları olarak bizler bu zulme asla sessiz kalamayız. İsrail'in uluslararası hukuka, insan haklarına ve hiçbir vicdana sığmayan katliamları sadece Gazze'deki masumları öldürmüyor, dünya barışını, geleceğe olan güveni ve iyiliğe olan inancı da öldürüyor. 21. yüzyılda böylesine bir vahşetin tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilebilmesinden insanlık adına üzüntü ve utanç duyuyoruz" diye konuştu.

Özkan'dan, Filistin'e destek olunması yönünde çağrı

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Senatosu olarak, soykırıma dönüşen vahşeti şiddetle kınadıklarının ve Filistin halkının yanında olduklarının altını çizdi. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkına destek için eylemlerde bulunan akademisyen ve öğrencilere dikkat çeken Özkan, "İsrail, uluslararası anlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayarak yürüttüğü bu eylemlerine derhal son vermelidir. Filistin'de katliamların durması için acilen ateşkes sağlanmalı ve kalıcı barış için iki devletli bir çözüm derhal hayata geçirilmelidir. Tüm vicdan sahiplerini bu kötülük karşısında sessiz kalmamaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanların Filistin'e destek yürüyüşleri ve eylemleri, insanlığa olan inancımızı diri tutuyor. Dünya kamuoyunda en büyük ve en ses getiren eylemlerin üniversitelerde gerçekleştiriliyor olmasını ise çok önemsiyoruz. Bilimin merkezi üniversitelerin böylesine önemli bir konuda sessiz kalmaması ve barış yanlısı gençlerin dünyanın geleceğine sahip çıkmadaki kararlı duruşları dünyaya ilham veriyor, bizlere ümit aşılıyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Senato üyeleri, Rektörlük önünden Antalya Filistin Genç İnisiyatifi'nin Filistin'e Destek Çadırı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında, Özkan ve senato üyeleri savaşa dair fotoğraf karelerini inceledi.

Kaynak: İHA

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