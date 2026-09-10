Akdoğan\'dan telefon vergisi tepkisi, 230 bin liralık telefonun 120 bini vergi

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Türkiye'de cep telefonlarından alınan vergilere tepki göstererek, 230 bin liralık katlanabilir bir telefonun yaklaşık 120 bin lirasının vergi ve kesintilerden oluştuğunu söyledi. Akdoğan, "Katlanabilir telefonun bir yanı kullanıcının, bir yanı devletin oluyor" dedi.

Akdoğan, yaptığı açıklamada, söz konusu telefonun vergisiz bedelinin yaklaşık 110 bin lira olduğunu, kalan 120 bin liranın ise ÖTV, KDV, TRT bandrolü ve Kültür Bakanlığı payından oluştuğunu belirtti.

Vergi kalemlerine ilişkin Akdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti aklı yine vergilerle yaktı. Yeni bir telefon geliyormuş. Böyle katlanabilir. Katlanabilir telefonun bir yanı kullanıcının, bir yanı devletin oluyor. 230 bin liraymış telefon. 230 bin liranın 110 bin lirası, yani küçük parçası, telefon. Peki kalan 120 bin lirası? Bu da vergilere gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? 230.000 liraya bir telefon alacaksınız. 110.000 lirası telefona ait, 120.000 lirasını devlete veriyorsunuz.

Verdiğiniz 120.000 liranın 65 bin lirası ÖTV, 40 bin lirası KDV, 13 bin lirası TRT bandrolü, 1.000 lirası da Kültür Bakanlığı payı. ya böyle bir vergi düzeni olabilir mi? Peki bu telefonu Amerika'da alsanız ne olacak? Amerika'da eyaletlere göre vergi yüzde 6, yüzde 7, yüzde 8 arasında değişiyor. Amerika'da alırsanız 103-104 bin liraya alıyorsunuz. Bizde 110 bin liraya alıyorsunuz, 120 bin lira da vergi veriyorsunuz. Telefonunuz katlanabilir olsun istiyorsanız 230 bin lirayı gözden çıkarıyorsunuz.

Bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz, bizim insanımız Amerika'daki, Avrupa'daki insanlardan daha mı değersiz? Nedir yahu bu vergi? Nasıl kalkılacak bu işin altından? Bu kadar vergi alıp vatandaşını bu kadar perişan eden başka bir ülke olabilir mi? Bizim iktidarımıza gelince çözüm önerisi şu: Bizim iktidarımızda gençlerin ilk telefonundan hiç vergi alınmayacak. Daha sonra da gençler teknolojik aletlere çok daha ucuza ulaşacak. Genel Başkanımızın söz verdiği gibi herkese teknolojik ürünlerde kolaylık sağlanacak."