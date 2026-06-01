AKEL, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

AKEL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gelişmelere paralel olarak, Lübnan'da da saldırılar gerçekleştirerek sivil yerleşim yerlerini bombaladığı hatırlatılarak, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce insanın öldürüldüğü, binlercesinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle insanların göçe zorlandığı, kültürel varlığın yok edildiği ve Lübnan'ın altyapısında ciddi hasar meydana geldiği vurgulanarak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kınandı.

AKEL'in açıklamasında, İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun bu ülkeye yönelik baskıyı artırması ve yaptırım uygulaması gerektiği belirtilerek, GKRY hükümetinden de İsrail saldırılarını kınaması istendi.