Akhisar Belediyespor U14 Futbol Takımı Türkiye Finallerinde

27.01.2026 17:48  Güncelleme: 23:16
Manisa U14 Ligi'nde başarılı performans sergileyen Akhisar Belediyespor U14 Futbol Takımı, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Elde ettiği başarıyla Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

(MANİSA)- Manisa U14 Ligi'nde mücadele eden Akhisar Belediyespor U14 Futbol Takımı, sezon boyunca sergilediği başarılı performansın ardından Manisa Şampiyonu oldu.

Manisa Şampiyonu olan Akhisar Belediyespor U14 Futbol Takımı, kenti Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Manisa Final Grubu'nda oynadığı dört karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor U14 Takımı, attığı 17 gole karşılık kalesinde gol görmeden grubunu lider tamamladı. Manisa Şampiyonluğu'nu elde eden Akhisar temsilcisi, Türkiye Şampiyonası'nda da Manisa futbolunu en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Teknik sorumluluğunu Süleyman Deral'ın yaptığı takımda, teknik ekip ve futbolcular elde edilen bu anlamlı başarıyı verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Ekrem Kayserili'ye armağan etti. Başarıyı değerlendiren Başkan Ekrem Kayserili, altyapıdan yetişen sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Kayserili, Manisa Şampiyonu olan U14 Futbol Takımı'nı tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda da önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

