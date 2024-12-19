Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Akhisar Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Mecidiye Mahallesi'nde yaşayan K.Ö'nün ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 165 mermi bulundu.
K.Ö. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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