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Akhisar'da seyir halindeki servis minibüsü alev aldı

Akhisar\'da seyir halindeki servis minibüsü alev aldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

02.02.2024 15:50
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi'nde 'J' plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, minibüs de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi. Minibüste şoför dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Akhisar'da seyir halindeki servis minibüsü alev aldı - Son Dakika
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