Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onur Opçin (23) yönetimindeki 45 HA 4498 plakalı otomobil ile Ş.K. (33) yönetimindeki 10 AKF 774 plakalı tır, Gölmarmara-Akselendi- Beyoba Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Opçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Opçin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Ş.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Bir Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?