Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 383 Ecza Ele Geçirildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hacıishak Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen baskında 383 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.Y. (61), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.