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Türkiye'de yeni meslekler belirleniyor

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Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) koordinasyonunda akıllı tarım alanında ortaya çıkan yeni meslekler belirlenerek, bu mesleklerin standartları ve yeterlilikleri hazırlanacak.

07.02.2025 11:16
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Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) koordinasyonunda akıllı tarım alanında ortaya çıkan yeni meslekler belirlenerek, bu mesleklerin standartları ve yeterlilikleri hazırlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞKUR VE HALK EĞİTİM KURSLAR DÜZENLEYECEK

Strateji belgesi "İş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi", "Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi", "Sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi" ve "Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi" olmak üzere 4 temel politika alanı üzerine inşa edildi. AA muhabirinin strateji belgesinden derlediği bilgiye göre, Bakanlık çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın sağlanması için destekler sağlayacak. Bu kapsamda MYK koordinasyonunda akıllı tarım alanında ortaya çıkan yeni meslekler belirlenecek. Bu mesleklerin standartları ve yeterlilikleri hazırlanacak. Ayrıca İŞKUR ve halk eğitim merkezleri tarafından mesleki kurslar düzenlenerek bu alandaki nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanacak.

YAPAY ZEKA VE ROBOT TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Strateji belgesine göre, küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerde yapay zeka ve robot teknolojilerinin kullanılması için çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde kamu ve özel AR-GE merkezlerinin çalışmaları yoğunlaştırılacak. Bu merkezlerde yeni teknolojilerin kullanımıyla genç ve eğitimli insanların istihdamı artırılacak. Tarımda nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasının yanı sıra hali hazırda tarım sektöründe çalışanların çalışma koşullarına ilişkin sorunlar ve ihtiyaçlar belirlenecek. İŞKUR aracılığıyla özel istihdam bürolarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanacak.

AKILLI TARIM UYGULAMALARI DESTEKLENECEK

Tarımda geleneksel üretimin yanı sıra alternatif üretim şekillerinin desteklenmesi amacıyla akıllı tarım, topraksız tarım ve sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması için destekler sağlanacak. Ayrıca çalışanların mesleki becerilerinin artırılması amacıyla eğitimler düzenlenecek. İŞKUR tarafından işsizlere, iş arama becerileri ve mesleki yönlendirme gibi destekler sağlayan iş koçluğu kırsalda da uygulanacak. Bu kapsamda kırsal alanlarda belirli sektörlerde kendi işini kurmak isteyen girişimcilere danışmanlık, iş koçluğu ve mali kaynak gibi destekler sunulacak.

Türkiye\'de yeni meslekler belirleniyor
Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Tarım, Son Dakika

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