Akıllı Ulaşım Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Akıllı Ulaşım Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST'te, ulaşımın güvenliğini artırmayı hedefleyen Akıllı Ulaşım Yarışması'na başvurular sürüyor.

14.01.2025 16:18
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İGA İstanbul Havalimanı yürütücülüğünde düzenlenen Akıllı Ulaşım Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ulaşım biçimlerini daha güvenli hale getiren akıllı ulaşım uygulamaları, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında hayata geçiriliyor.

Akıllı Ulaşım Yarışması, öğrencilerin toplumsal fayda sağlayacak projeler geliştirmelerini teşvik ederken, aynı zamanda teknolojiyi toplum yaşamına değer katacak şekilde kullanmalarını hedefliyor.

Yarışma kapsamında, bireylerin toplumsal fayda bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre ederek, ulaşım alanındaki mevcut sorunlara çözüm getirecek projeler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Modern teknoloji ve yönetim stratejilerinin ulaşım sistemlerine entegre bir biçimde uygulanmasına olanak sağlayan yarışmada, teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözerek hayatı kolaylaştırmaya yönelik fırsatlar oluşturuluyor.

Trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor

Akıllı Ulaşım Yarışması, seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mobiliteyi geliştirmeyi ve enerji verimliliğini sağlamayı hedefliyor.

Kara, hava ve deniz ulaşımı olmak üzere üç ana başlıkta gerçekleştirilen yarışmada, gençlerden her kategoride geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Kara ulaşımında "Akıllı Trafik Yönetimi ve Optimizasyonu", "Otonom Araçlar ve Akıllı Araç Teknolojileri", "Akıllı Park Sistemleri", "Yol Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi", "Elektrikli Araçlar ve Şarj İstasyonları Ağı" ve "Yolcu Ulaşım ve Hizmet Sistemleri" gibi konularda çözüm aranacak.

Öte yandan "Akıllı Havaalanı Yönetimi", "Dronlar ve Hava Taşımacılığı", "Uçuş Trafiği Yönetimi ve Optimizasyonu" ve "Akıllı Uçak Sistemleri" konularında hava ulaşımının verimli kullanımı için projeler geliştirilecek.

Deniz ulaşımında ise "Otonom Deniz Taşımacılığı ve Akıllı Gemiler", "Deniz Trafiği Yönetimi", "Sürdürülebilir Deniz Taşımacılığı", "Limanda Akıllı Yükleme-Boşaltma Sistemleri" ve "Deniz Kirliliği İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri" gibi başlıklar altında geliştirilecek projeler, ulaşım sistemlerini daha güvenli, sürdürülebilir ve teknolojik açıdan ileri bir seviyeye taşıyarak toplumun gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan yarışma, ortaokul seviyesi, lise seviyesi ile üniversite ve üzeri seviye olmak üzere üç farklı kategoride düzenleniyor.

Bu yıl yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 540 bin TL değerinde ödül veriliyor.

Yarışmaya başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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