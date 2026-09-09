Akıma kapılan işçinin ampütasyon önerilen bacakları, mikrocerrahi yöntemiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Akıma kapılan işçinin ampütasyon önerilen bacakları, mikrocerrahi yöntemiyle kurtarıldı

Akıma kapılan işçinin ampütasyon önerilen bacakları, mikrocerrahi yöntemiyle kurtarıldı
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FABRİKADA akıma kapılarak ağır yaralanan Özdemir Yılal'ın (55), ampütasyon önerilen iki bacağı Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) mikrocerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

FABRİKADA akıma kapılarak ağır yaralanan Özdemir Yılal'ın (55), ampütasyon önerilen iki bacağı Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) mikrocerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Fizik tedaviyle birlikte ayağa kalkan Yılal, ilk adımlarını attı.

Evli ve 2 çocuk babası demir montajcısı Özdemir Yılal, Afyonkarahisar'da çelik konstrüksüyon fabrikasında taşeron firma bünyesinde çalışırken 22 Mayıs'ta akıma kapıldı. Yılal, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bacaklarında yanık oluşan Yılal'a, 2,5 aylı tedavi sürecinde farklı sağlık kuruluşlarında ampütasyon önerildi. Yılal, kızı Tuğba Baloğlu'nun (27) Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'ne (AHMİMDER) başvurması üzerine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkan Sabri Ertaş tarafından iki ayrı seansta mikrocerrahi yöntemiyle serbest doku nakli ve damarlı doku döndürme ameliyatları uygulanan Yılal, bacaklarını kaybetmekten kurtuldu. Yılal, fizik tedaviyle birlikte de ayağa kalkıp, ilk adımlarını attı. Yılal, kazadan sonra ilk kez yürümenin mutluluğunu yaşarken, eşi Demet Yılal ve kızı Esra Nur Yılal da sevinç gözyaşı döktü.

'KESİLECEK DENİLEN BACAKLARIM KURTULDU'

Özdemir Yılal, kazadan sonra 2,5 ay yoğun bakımda yattığını söyleyerek, "Türkiye'deki bütün hastaneler arandı. Hepsinden, 'Ampüte edeceğiz, bacaklarını keseceğiz' diye cevap aldık. En son buraya geldik. Şu anda 'Kesilecek' dedikleri bacaklarım, gördüğünüz gibi kesilmekten kurtuldu. Artık yürüyorum. Çok şükür ayağa kalktım. Kazadan sonra ilk zamanlar çok zorluk yaşadım, ağrılar çektim. Ancak çok şükür şu anda iyiyim. Daha da iyi olacağım. Ailemin desteğiyle hukuki mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

'İŞTEN ÇIKARMASINLAR DİYE YAPARIM DEDİM'

Yılal, demir montajcısı olarak çalıştığı halde kendisine trafo sökümü işi verildiğini söyleyerek, "Az çok elektrikten anlıyorum. İşten çıkarmasınlar diye, 'Yaparım' dedim. Ama yüksek gerilimle ilgili hiçbir deneyim, çalışma kartım yok. 'Elektrik kesik, çalışabilirsiniz' dediler. Ben her ihtimale karşı gittim, yine kontrollerimi yaptım. 'Kesmişler' dedim ama onlar bozukmuş. Elektrik hiç kesilmemiş. Ekipman ve üzerime giyeceğim bir şey aradım. Hiçbir şey bulamadım. Bir eldiven buldum, yüksek gerilim eldiveni. Onu yanıma aldım, çalışırken her ihtimale karşı giyerim diye. Ama daha 1 metre kala elektrik akımına yakalandım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Özdemir Yılal, kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, iş yerinden şikayetçi olduğunu, sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi. Yılal, iş tanımında montajcı olduğunu, ancak kazadan sora 'elektrikçi' olarak değiştirildiğini de ileri sürdü.

Demet Yılal da eşinin ilk adımlarını attığını, çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok mutluyum; ama davamızı devam ettireceğiz. Avukatımızı tuttuk, sürecimizin sonuna kadar arkasındayım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akıma kapılan işçinin ampütasyon önerilen bacakları, mikrocerrahi yöntemiyle kurtarıldı - Son Dakika

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