Akın akın geri dönüyorlar: 43 ilin geçiş güzergahı trafik yoğunluğu
"Kilit kavşak" böyle görüntülendi
KIRIKKALE - Ramazan Bayramı'nın son gününde geri dönüş yoluna geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi. Kırıkkale- Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi. Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda da artması bekleniyor.
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