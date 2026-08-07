Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali\'ne katıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 5. Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı. Akın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ortak yaşam kültürünün en büyük zenginlik olduğunu söyledi; orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl 5'incisi düzenlenen Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Akın, "Bu topraklarda kimsenin kimliğine, inancına, yaşam biçimine bakılmadan komşuluk kurulmuş, lokmalar paylaşılmış, acılar birlikte yaşanmış, sevinçler birlikte çoğaltılmıştır" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Altınoluk Şubesi tarafından düzenlenen 5. Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış törenine Akın'ın yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, AKD Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, CHP Edremit İlçe Başkanı Onur Deliloğlu, AKD Altınoluk Şube Başkanı Veli Doğan, yazarlar, şairler, sanatçılar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Altınoluk'ta birlik ve beraberliği büyüten, kültürü yaşatan, kardeşliği güçlendiren festivalde hemşehrileriyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜMÜZDÜR"

"Bu yılki festivalin temasını oluşturan ulu ozanlarımızdan Seyyid Nesimi; hakikatin peşinden yürümekten vazgeçmeyen, insan sevgisini, adaleti ve eşitliği hayatının merkezine koyan büyük bir gönül eridir. Onun bıraktığı miras; bugün de bizlere insanı incitmeden yaşamayı, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeyi ve hakikatin ışığında bir olmayı öğretiyor. Balıkesir'imiz, yüzyıllardır farklı inançların, kültürlerin ve geleneklerin aynı sofrada buluştuğu kadim bir şehirdir. Bu topraklarda kimsenin kimliğine, inancına, yaşam biçimine bakılmadan komşuluk kurulmuş, lokmalar paylaşılmış, acılar birlikte yaşanmış, sevinçler birlikte çoğaltılmıştır. Bizim en büyük zenginliğimiz de işte bu ortak yaşam kültürüdür. Ben, tüm Balıkesir'i ailem bilerek, Kuvayımilliye ruhuyla Balıkesir'in 20 ilçesinde kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden daha güzel bir kent için yola çıktım. Ayrışmadan, bölünmeden, bir ve beraber olarak Balıkesir'imizi hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Ben bu anlamlı festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"ORMANLARIMIZI AYAKTA TUTMALIYIZ"

Akın, geçen hafta Edremit ve Gömeç başta olmak üzere bölgede çıkan orman yangınlarından derin üzüntü duyduğunu dile getirirken yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yangınlarda belediye ekiplerinin ve Balıkesir İtfaiyesi'nin gece gündüz demeden sahada görev yaptığını belirten Akın, orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Orman yangınlarının yüzde 91'inin insan hatası ve ihmalinden kaynaklandığını vurgulayan Akın, "Tüm hemşehrilerimi ormanlık alanlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Ormanlarımızı ayakta tutabilmek için daha dikkatli olmalıyız. Bu süreçte çok canımız yandı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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